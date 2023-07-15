Два человека пострадали в ДТП на шоссе Энтузиастов в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на шоссе Энтузиастов столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека, информация об их состоянии не уточняется. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудники столичной Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на участке затруднено. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал о массовой аварии на 19-м км трассы М-1 «Беларусь». Грузовой автомобиль Scania протаранил 15 машин. В результате аварии три человека получили травмы, их госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительно, фура наехала на транспортные средства из-за технической неисправности. Детали случившегося выясняются.

Еще одно ДТП произошло на Ломоносовском проспекте ночью: водитель сбил женщину, пересекающую проезжую часть на самокате. Прокуратура устанавливают все обстоятельства случившегося.