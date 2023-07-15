Москвичам рассказали, какой будет погода во второй половине июля

В Москву в 20-х числах вернется похолодание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве во второй половине июля ожидается очередная «порция холодов», сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, в столицу в начале недели вернется теплая погода, однако 30-градусной жары москвичам ждать не стоит. Дело в том, что после 20-х чисел в городе вновь похолодает – пасмурная и прохладная погода сохранится до 25 июля.

«Прослеживается тенденция, что вторая порция холода в Москву придется как раз после 20-х чисел», - пояснила она.

Позднякова добавила: после 25 июля температурный фон будет ниже климатической нормы. Ночью столбики термометров покажут плюс 16-18 градусов, днем – не более 25-27 градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливне с грозой и сильным ветром 15 июля. Порывы будут достигать 15 метров в секунду.