Пожар произошел на парковке в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве

На месте работали сотрудники экстренных служб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице пожар вспыхнул на подземной парковке торгового центра «Аффимол Сити». В ГУ МЧС России по Москве сообщили KP.RU, что причиной ЧП стало короткое замыкание.

Сообщение о возгорании на Пресненской набережной, 2 поступило в экстренные службы 15 июля. По данным из открытых источников, по этому адресу располагается ТЦ «Аффимол Сити». На место оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожар не был обнаружен, в здании было короткое замыкание. Последствия происшествия устранили.

Сведения о пострадавших не поступали. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Раменском произошел пожар в хозяйственной постройке. К тушению огня привлекли семь человек и две единицы техники. Пламя потушили. Пострадавших нет, никто за медицинской помощью не обращался