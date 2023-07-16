Трамваи задерживались на Лесной улице в Москве из-за ДТП на путях

Автомобили столкнулись в районе остановки «Метро Белорусская» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на Лесной улице в районе остановки «Метро Белорусская» задерживались трамваи №7. Причиной инцидента стало ДТП – на путях столкнулись два автомобиля, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта утром 16 июля.

Трамвайный маршрут был временно изменен. Пассажиров просили быть внимательными, следить за объявлениями водителей городского транспорта. Через полчаса – в 07:29 – движение трамваев на участке восстановили. На месте происшествия работали оперативные службы города. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее KP.RU писал о ДТП в подмосковных Химках. Подросток сел за руль отцовской иномарки, не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. В результате аварии пострадали четверо рабочих, которые выполняли на участке ремонтные работы. Двоих мужчин госпитализировали в больницу. Детали ДТП выясняются.