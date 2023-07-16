Кратковременный дождь и до +25 градусов ожидаются в Москве 16 июля

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в воскресенье, 16 июля, прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба, что около нормы. В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на среду в столице ожидается переменная облачность, обойдется без атмосферных осадков. Столбики термометров покажут от 14 до 16 градусов тепла. Днем 17 июля в Москве продолжится потепление – температура воздуха плюс составит 26-28 градусов. В городе будет солнечно и сухо. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/c.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала похолодание во второй половине июля в Москве. По ее словам, очередная волна холода придет в столицу в 20-х числах месяца.