Дептранс выпустил тематические «Тройки» в честь Дня российской почты

Лимитированные карты можно купить в кассах на Кольцевой линии метро Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили новые тематические карты «Тройка» во Дню российской почты. На них изображена серия почтовых марок 1947 года, посвященная станциям метро, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Лимитированные проездные можно купить в кассах по продаже билетов на Кольцевой линии метро. Тираж тематических карты «Тройка» ограничен, поэтому пассажирам советуют поспешить с их покупкой.

Ранее KP.RU писал, что в Москве выпустили тематические карты «Тройка» к 100-летию Театра Моссовета. Пассажиры смогут приобрести их в кассах на коричневой ветке метро, тираж ограничен. Кроме того, на Сокольнической линии метро запустили новый тематический поезд о культуре и моде стран БРИКС. Он будет курсировать по красной ветке метро полгода.