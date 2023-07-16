Труп мужчины с колото-резаными ранениями нашли на северо-востоке Москвы

Правоохранители устанавливают личность подозреваемого Фото: прокуратура Москвы

Труп мужчины 1970 года рождения нашли в квартире жилого дома на улице Рудневой. На теле зафиксировали не менее трех колото-резаных ранений в области груди, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Правоохранители осмотрели место преступления: в квартире обнаружили множественные следы борьбы. Судя по обстановке, в помещении распивали алкогольные напитки.

Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех деталей случившегося. Личность подозреваемого устанавливается, его привлекут к уголовной ответственности по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее KP.RU писал, что мужчина ранил жену и застрелил свою четырехлетнюю дочь в подмосковном Пушкино. После этого он покончил жизнь самоубийством. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.