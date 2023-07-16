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НовостиОбщество16 июля 2023 8:19

График движения поездов изменится на участке будущего МЦД-4 17-19 июля

Интервалы движения увеличат до двух часов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На время работ часть поездов выведет из графика

На время работ часть поездов выведет из графика

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на западном радиусе будущего МЦД-4 с 17 по 19 июля с 21:00 до 05:20 изменится расписание движения поездов. Это необходимо для подготовки к запуску четвертого диаметра, сообщили на сайте столичной мэрии.

Часть электричек отменять, на всем направлении увеличат интервалы движения поездов до двух часов. Так на время работ изменят время отправления последних поездов.

Кроме того, на участке Толстопальцево — Нара не будет движения в сторону Москвы. На Москву составы проследуют от Лесного Городка и Солнечной, при этом в сторону Калуги поезда будут курсировать от Нары. Пассажиры могут ознакомиться с расписанием поездом на сайте ЦППК.

Ранее KP.RU писал, что почти на 85 столичных улицах появится синяя дорожная разметка. Ее нанесут в центре города, а также на востоке, юге, севере и северо-востоке столицы. Водителям будет проще найти свободно место на парковке.