Вильфанд спрогнозировал резкое потепление в Москве в начале рабочей недели

В Москве в начале рабочей недели ожидается резкое потепление. В понедельник, 17 июля, в столице воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, по области – до плюс 29 градусов, сообщает RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Вторник поддержит такую же погоду. Осадки будут, но небольшие и кратковременные. То есть много солнца, хорошая адвекция тепла с запада и температурный фон выше нормы примерно на 1—1,5 градуса», - отметил он.

По словам синоптика, теплая погода сохранится в столице всего на пару дней. В среду, 19 июля, температура воздуха опустится на пять-шесть градусов. Днем в среду, четверг и пятницу столбики термометров покажут около плюс 19-21 градуса. Вильфанд пояснил, что такая температура будет на два – два с половиной градуса ниже многолетних значений июля.

Метеоролог добавил: температура в столичных водоемах опустилась до 17-18 градусов. «Это, конечно, не купальный сезон…», - резюмировал он.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Татьяна Позднякова предупредила москвичей о похолодании во второй половине июля.