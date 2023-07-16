Фестиваль моды «Зеленый подиум» проходит в Саду Баумана в Москве

Мероприятие создано для поддержки отечественных творцов
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Москве в Саду имени Баумана 15-16 июля проходит фестиваль моды «Зеленый подиум». Более 70 российских дизайнеров представили авторские коллекции одежды и аксессуаров. На подиуме дефелируют начинающие и профессиональные модели.
В Саду имени Баумана проходит фестиваль моды «Зеленый подиум»
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Для посетителей фестиваля также подготовили большую ярмарку – участие в ней принимают свыше 100 производителей. Горожане могут приобрести дизайнерские платья, украшения, элементы декора, необычные аксессуары и прочее.
Авторские коллекции представили более 70 дизайнеров из России
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Кроме того, гости мероприятия могут попасть на лекции ландшафтных дизайнеров, модельеров и экологов. Темы выступлений – мода и искусство, осознанное потребление.
Для посетителей фестиваля организовали большую ярмарку товаров
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Также участников фестиваля «Зеленый подиум» ждет театрализованное шоу «Модное прочтение русской классики». Вход на мероприятие свободный.
В оригинальных нарядах перед гостями продефелировали начинающие и профессиональные модели.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ