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НовостиОбщество16 июля 2023 10:06

Тематический поезд об истории почтовой связи запустили в метро Москвы

Состав будут курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии полгода
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Пассажиры метро узнают об истории почтовых ящиков, уникальных отделения Почты России, а также о том, как доставляются письма и посылки

Пассажиры метро узнают об истории почтовых ящиков, уникальных отделения Почты России, а также о том, как доставляются письма и посылки

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве запустили тематический поезд, посвященный истории почтовой связи в России. Состав будет курсировать по серой ветке метро полгода, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Торжественный запуск состава состоялся ночью 16 июля на станции метро «Тульская». В мероприятии поучаствовал Хор Московского метро, Почты России и Московского музыкального театра «Геликон-опера».

В вагонах пассажиры узнают об истории почтовых ящиков, уникальных отделения Почты России, находящихся в самых отдаленных уголках страны, а также о филателии – коллекционировании почтовых марок.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать городской транспорт, делаем поездки на нём комфортными, безопасными и интересными», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что Дептранс Москвы выпустил тематические карты «Тройка» в честь Дня российской почты. Тираж лимитированных проездных ограничен.