Около 300 соловьев насчитали на природных территориях Москвы

Больше всего соловьев услышали в Зеленограде – 87. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве завершилась экологическая акция «Учет соловьев», которую проводили с 12 мая по 30 июня. В 2023 году на природных территориях столицы насчитали 300 соловьев, что в два раза больше, чем в прошлом году, сообщили на сайте mos.ru.

Больше всего соловьев заметили в Зеленограде – 87. В природно-историческом парке «Измайлово» специалисты услышали 46 пернатых певцов, а в парках «Кузьминки-Люблино» и «Битцевский лес» - 45 и 22 особей соответственно. Участие в акции «Учет соловьев» принимали профессиональные орнитологи и горожане.

Соловьи обычно селятся возле водоемов в густых зарослях ивы или сирени. Лучше всего наблюдать за птицами вечером, когда они начинают петь. По словам орнитологов, что чем громче и выразительнее поет соловей, тем больше у нее шансов найти пару и обзавестись потомством.

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