В Гидрометцентре предупредили москвичей об ухудшении погоды с 19 июля

В среду в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в начале недели ожидается потепление до плюс 25-27 градусов, однако со среды погода вновь начнет ухудшаться, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России.

По словам синоптика, в понедельник и вторник в столице будет солнечно и безветренно. В дневные часы воздух прогреется до 25-27 градусов тепла. При этом в среду, 19 июля, столбики термометров покажут лишь плюс 19-20 градусов, поднимется сильный ветер с порывами до 17 м/с, а местами пройдут дожди.

«Из-за ветра и дождя температура будет ощущаться еще ниже», - отметил метеоролог.

Вильфанд добавил: с 20 по 24 июля в Москве прогнозируется плюс 19-24 градуса. Такая температура на 2-2,5 градуса ниже климатической нормы и соответствуют показателям начала июня.

Ранее KP.RU писал, Вильфанд спрогнозировал резкое потепление в Москве в начале рабочей недели.