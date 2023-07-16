Два мотоцикла и такси столкнулись на северо-западе Москвы

На месте аварии работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Волоколамском шоссе произошла авария – столкнулись два мотоцикла и машина такси. В результате ДТП пострадали три человека, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города, в частности полицейские и бригада скоро помощи. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе уточнили, что авария произошла на улице Маршала Бирюзова, в районе дома 32. Движение в районе происшествия не затруднено.

Ранее KP.RU писал, что в Электростали водитель иномарки сбил пенсионерку и мужчину. В результате аварии пожилая женщина погибла, второго пострадавшего госпитализировали в больницу. Подозреваемого задержали, у него выявили «внешние признаки опьянения». Детали случившееся устанавливаются.