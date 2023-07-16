Терапевт Волкова рассказала, в каких случая лекарства можно принимать не по назначению

Офф-лейбл позволяет использовать уже существующие препараты для лечения других заболеваний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи могут прописывать пациентам препараты не по назначению, используя метод офф-лейбл, рассказала врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента Дарья Волкова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалистки, этот метод позволяет использовать уже существующие препараты для лечения других заболеваний, не указанных в инструкции. Например, антидепрессанты могут быть прописаны при лечении медикаментозно-индуцированной головной боли.

«Есть люди, которые очень часто используют обезболивающие препараты в больших количествах. У них начинается зависимость: если болит голова, надо пить таблетку. С каждым разом доза становится больше и больше «…» Чтобы разорвать этот круг, нужны антидепрессанты», - пояснила она.

Волкова отметила: врачи также могут использовать офф-лейбл для лечения эректильной дисфункции у мужчин, используя современные препараты для пациентов легочной гипертензии.

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