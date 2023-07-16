Два мотоциклиста пострадали в ДТП на улице Маршала Бирюзова в Москве

Прокуратура СЗАО контролирует установление обстоятельств ДТП Фото: прокуратура Москвы

В Москве на улице Маршала Бирюзова произошла авария с участием такси и двух мотоциклов. В результате ДТП пострадали два байкера, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительной информации, таксист при повороте налево не уступил дорогу мотоциклистам. Пострадали двое мужчин-байкеров, их госпитализировали в медицинское учреждение. Кроме того, механические повреждения получили все три транспортных средства.

Прокуратура Северо-Западного контролирует установление всех причин и обстоятельств случившегося. На месте работали оперативные службы города, в частности полицейские и бригада скорой помощи.

Ранее KP.RU писал, что в Электростали возбудили уголовное дело после смертельного ДТП. Утром 16 июля пьяный лихач сбил двух человек, переходивших дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. В результате аварии погибла 91-летняя пенсионерка, 55-леьний мужчина попал в больницу. Виновника ДТП задержали.