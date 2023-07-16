Дептранс Москвы выпустил картины по номерам с тремя станциями метро

В Москве выпустили картины по номера с изображением трех станций метро - «Комсомольской», «Киевской» и «ЦСКА» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве выпустили лимитированные картины по номера с изображением трех станций метро - «Комсомольской», «Киевской» и «ЦСКА», сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Картины по номерам можно приобрести в интернет-магазине метрополитена, на стойках «Живое общение», а также в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская».

В набор входит холст, акриловые краски, нейлоновые кисти, контрольный лист со схемой и глянцевый защитный лак. Все цвета максимально приближены к оригинальным, а атмосфера столичной подземки переда с помощью деталей.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии запустили тематический поезд об истории почтовой связи России. Он будет курсировать по серой ветке метро на протяжении шести месяцев.