Водитель автобуса сбил пешехода на севере Москвы

Причины и обстоятельства ДТП выясняются Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве произошла авария на Фестивальной улице в районе дома 2 – водитель автобуса сбил пешехода, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

«Произошло ДТП с наездом на пешехода», - уточнили в ведомстве.

По данным РЕН ТВ, водитель автобуса не успел затормозить и наехал на пожилого мужчину. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб города. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что два мотоцикла и такси столкнулись на улице Маршала Бирюзова в Москве. Водитель легковушки при повороте налево не уступил байкерам дорогу. В результате аварии двое мужчин пострадали, их госпитализировали в больницу. Прокуратура Северо-Западного округа взяла на контроль установление всех деталей ДТП.