МЧС опровергло информацию о взрыве в ресторане «Тануки» в центре Москвы

Силы и средства пожарно-спасательных подразделений не понадобились Фото: Мария ЛЕНЦ

В телеграм-каналах появилась информация о том, что в ресторане «Тануки» на Земляном Валу произошел взрыв. В ГУ МЧС России по Москве опровергли сообщения о хлопке.

«По прибытию на место никаких признаков происшествия не обнаружено. Все работает в штатном режиме», - рассказали KP.RU в столичного главке МЧС РФ. Силы и средства пожарно-спасательных подразделений не понадобились.

В МЧС добавили: сообщение о пришествии на ул. Земляной Вал, дом 26, строение 1 в ресторане «Тануки» поступило в экстренные службы в 18:41. Спасатели не выявили признаков ЧП. Заведение работает в привычном режиме, сведения о пострадавших не поступали.

По данным ТАСС, неизвестные распылили в помещении ресторана содержимое газового баллончика.

Ранее KP.RU писал о пожаре в садовом доме в деревне под Солнечногорском. В результате ЧП пострадал один человек. К тушению огня привлекли 11 человек и три единицы техники. Деталаи случившегося выясняются.