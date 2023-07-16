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НовостиПроисшествия16 июля 2023 16:53

Пьяный мужчина распылил баллончик в лицо сотруднику кафе в центре Москвы

Пострадавшему оказали медицинскую помощь
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Правоохранители устанавливают полную картину случившегося

Правоохранители устанавливают полную картину случившегося

Фото: прокуратура Москвы

В Москве пьяный посетитель распылили в лицо сотруднику кафе газовый баллончик, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 16 июля на Земляном Вару в ресторане «Тануки». Между работником заведения и посетителем произошел конфликт, в ходе которого мужчина распылил в лицо менеджеру содержимое баллончика. Пострадавшему сотруднику кафе оказали медицинскую помощь. Информация о его состоянии не уточняется.

Басманная межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU сообщал, что МЧС Москвы опровергло информацию о взрыве в ресторане «Тануки» на Земляном Валу. На место приезжали пожарно-спасательные подразделения, однако их помощь не потребовалась. Заведение работает в штатном режиме.