Ефимов: Благодаря офсетным контрактам в медицинские учреждения Москвы поступило более 1,2 миллиона упаковок лекарств

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

За последние шесть лет инвесторы подписали с городом 12 офсетных контрактов. Все они касаются социально важных направлений. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, семь из них позволят стабильно поставлять лекарства в поликлиники и больницы города. По двум контрактам это уже происходит.

«Сегодня два фармпредприятия – «Биокад» и Московский эндокринный завод – уже начали поставку и отгрузили в столичные медицинские учреждения более 1,2 миллиона упаковок лекарств», – отметил заммэра.

По одному из офсетов с 2017 года биотехнологическая компания «Биокад» выпускает для столичных пациентов лекарства для лечения онкологических и аутоиммунных болезней. Производство размещается в Зеленограде в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». С 2021 года, когда стартовали первые поставки, медики столицы получили свыше 930 тысяч упаковок лекарств. При этом только в 2023 году из них - 256 тысяч упаковок.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, поставку ещё более 300 тысяч упаковок обеспечил Московский эндокринный завод. Сюда входят анальгезирующие и противомикробные средства, лекарства для лечения артериальной гипертензии, глаукомы, для профилактики тромбоэмболических осложнений, а также применяемые в неврологии и психиатрии.

«Поставки препаратов начались в апреле 2023 года», – уточнил глава ведомства.

Офсетный контракт с Московским эндокринным заводом был подписан в 2021 году. Он обязует инвестора в течение двух лет провести локализацию в столице производства противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков. В свою очередь Москва готова их закупать в течение восьми лет.

Подписанные с 2017 года городом 12 офсетных контрактов предполагают не только выпуск и поставки различных лекарственных препаратов и медицинских изделий, но ещё и продуктов питания для молочных кухонь, систем хранения документов. Инвестиции в целом превысят 19 миллиардов рублей.

Эту и другую информацию об экономическом развитии столицы можно узнать в рамках специальных мероприятий, которые пройдут с 1 августа по 10 сентября на Московском урбанистическом форуме – 2023.