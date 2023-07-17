В Марфо-Мариинской обители милосердия 18 июля почтят память преподобномучениц

Храм при Марфо-Мариинской обители Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18 июля 2023 года в Марфо-Мариинской обители милосердия пройдут две праздничные Божественные литургии, которыми почтут память преподобномучениц Елисаветы и Варвары. Также там откроют работу мастерских в помощь воинам и госпиталям Донбасса и организуют сбор средств. Об этом сообщили в пресс-службе обители.

«Раннее богослужение пройдет в храме-часовне в честь преподобномученицы Елисаветы, которая открывается для посещения дважды в год. Позднюю Божественную литургию в Покровском соборе возглавит епископ Верейский Пантелеимон, глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви», - говорится в публикации.

Вход будет свободным, специальные навыки от присутствующих не требуются - желающих научат всему необходимому. Также в программе праздничное чаепитие и концерт молодежного хора центра церковной музыки МГК им. П.И. Чайковского.

Мастерские, которые откроют на территории обители 18 июля, будут изготавливать и направлять на фронт маскировочные сети, окопные свечи и полотенца для раненых солдат.

Ранее KP.RU сообщил, что ростовские волонтёры сплели для российских солдат 700 квадратных метров маскировочных сетей.