Собянин: Благоустройство пойм рек Шмелевки и Кузнецовки завершится в августе

Детская площадка «Дубрава» будет оборудована возле заповедной дубовой рощи на берегу Шмелёвки. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Поймы рек Шмелевки и Кузнецовки будут благоустроены до конца августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города 17 июля побывал в столичных районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово, где сейчас обновляют зоны отдыха. У местных жителей фактически появится новый парк – с комфортными местами для прогулок, лавочками, спортивными и игровыми площадками.

«Парк будет большой. Большое количество осветительных приборов, безопасно будет в темное время. К сентябрю должны все сделать», – рассказал Сергей Собянин.

В районах, прилегающих к поймам рек, живут более 280 тысяч человек. Несмотря на удачное расположение – рядом речка и лес – эта зеленая территория до недавнего времени оставалась довольно некомфортной для прогулок. Работы по созданию нового современного парка начались в январе этого года. При разработке проекта учитывались пожелания местных жителей. Горожане попросили сделать новую зону отдыха открытой для прохода и более приятной для пеших прогулок. В ходе благоустройства строители убрали многочисленные заборы, расчистили и облагородили территорию пойм рек.

В новом парке появятся 9 детских и 26 спортивных площадок. Недалеко от станции метро «Зябликово» будет оборудована зона для любителей активного досуга. Здесь сделают скейт-парк, памп-трек и площадки для игры в командные виды спорта. Рядом будет стоять хоккейная коробка, в которой зимой будут заливать лед. Летом ее покрытие можно будет использовать для игры в мини-футбол.

Не забыли и про любителей отдыха на природе: по пожеланию местных жителей в парке выделят 45 зон для пикников. На них установят беседки, столики и скамейки. Кроме того, здесь оборудуют две площадки для выгула собак и десять голубятен.

Еще одной изюминкой проекта станут приподнятые на сваях мостки. По ним пройдет часть прогулочных маршрутов. Такие конструкции позволят горожанам наслаждаться свежим воздухом в уникальном природном парке, не нанося ущерба окружающей среде. На склонах оврагов появятся смотровые площадки и зоны тихого отдыха, откуда можно будет полюбоваться на живописные пейзажи речных долин. Для маломобильных горожан в этих местах установят специальные пандусы с перилами.

К сентябрю преобразится и водоем возле пересечения улиц Ясеневая и Воронежская. Раньше здесь было небольшое болотце, которое очистят от мусора и ила. После очистки на его месте появится небольшой пруд. Вдоль берегов строители положат эконастил со скамейками для отдыха.

Дизайнеры продумали внешний вид детских площадок. Из девяти игровых зон две будут тематическими. Название одной из площадок – «Канитель» - отсылает к истории этих мест. Несколько столетий подряд горожане, жившие на этих землях, занимались изготовлением канители - тончайшей золотой или серебряной проволоки. Ее использовали для драгоценного шитья на одежде и при изготовлении ювелирных изделий. Еще одна игровая зона «Дубрава» расположилась возле заповедной дубовой рощи на берегу Шмелёвки.