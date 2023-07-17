Собянин: Новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года

В новой школе будут учиться 825 ребят. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В Орехово-Борисово Южном к 1 сентября откроется новая школа. Мэр Москвы Сергей Собянин 17 июля осмотрел трехэтажное здание, в котором будут учиться 825 детей. Учебное заведение было построено по индивидуальному проекту: школа получилась просторной, светлой и современной.

«Мы тут строителей критиковали в прошлом году, потому что они не ввели школу, она практически была построена, не работала. Вот сейчас исправляются», – рассказал глава города.

Здание полностью оборудовано для маломобильных посетителей: в нем создана безбарьерная среда, сделаны пандусы и тактильные указатели, установлены специальные лифты, подходящие для колясок. В школе предусмотрены кабинеты для уроков труда: мастерские для работы с деревом и металлом, комнаты для обучения домоводству, навыкам кройки и шитья, кулинарии, помещения для занятий живописью и музыкой. В школьном здании отведено место под IT-полигон, будут оборудованы кабинеты для занятий робототехникой и программированием.

В большой современной библиотеке с читальным залом ученики смогут готовиться к занятиям. Кроме того, здесь можно проводить лекции и семинары. Для уроков физкультуры отведены два спортивных зала, в которых предусмотрены раздевалки и душевые. Школьные вечера, праздники и другие культурные мероприятия будут проводиться в актовом зале на 500 мест с эстрадой. Здесь установят современное оборудование для проектов «Кино в московской школе» и «Школьный Театр».

Территорию вокруг школы превратили в настоящий стадион. Здесь есть футбольное поле, площадка для игры в баскетбол, зона для занятий гимнастикой и прыжками в длину, беговые дорожки. На школьном стадионе дети смогут сдавать нормативы ГТО.

Не забыли и о юных ботаниках: часть территории во дворе отдали под учебную теплицу, в которой ученики будут выращивать растения. Здесь будут проходить занятия по биологи, а также воплощаться в жизнь совместные образовательные проекты с РГАУ-МСХА имени Тимирязева.

Новое здание войдет в состав школы № 1636 «Ника». В него перейдут учиться школьники 7-10 классов, в том числе участники городских образовательных проектов «ИТ-класс», «Медицинский класс» и «Кадетский класс». В прошлом году рядом с будущей школой был открыт новый детский сад на 345 мест. А совсем скоро в этом районе начнет работать современный спортивный центр с бассейном.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реализации городского проекта «Музеи - детям».

«Автобусы Мосгортранса перевезли 480 тысяч детей и подростков за прошедший учебный год в рамках проекта «Музеи - детям», - написал глава города в своем блоге на сайте мэра Москвы.

Собянин напомнил, что программа действует с 2018 года. Любые столичные школы, колледжи и другие образовательные учреждения могут воспользоваться бесплатным транспортом и отвезти ребят на выставки.