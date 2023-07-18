Вагон метро на Манежной площади: завершается подготовка к самой масштабной транспортной выставке Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В ночь с 16 на 17 июля на Манежную площадь на автотрале был доставлен головной вагон поезда «Москва-2020»: его установят при входе в Центральный выставочный зал «Манеж». Вагон станет частью внешней экспозиции выставки «Станция Манеж», которая является площадкой Московского урбанистического форума.

Напомним, с 1 августа по 10 сентября XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия.

«Вагоны «Москва 2020» и «Иволга 3.0», который привезут позже, будут встречать гостей новой городской выставки «Станция Манеж», которую мы подготовили по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина для Московского урбанистического форума. Она откроется в середине августа в рамках масштабной экспозиции «Год нового транспортного каркаса», — сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Посетители смогут познакомиться поближе с самыми современными российскими поездами».

На первом этаже выставки в Манеже будут расположены шесть экспозиционно-выставочных пространств — интерактивные стенды МЦД, МЦК, БКЛ, проект тоннеля строящейся линии МЦД-5, а также отдельная зона, посвященная строительству вокзалов и станций. Между локациями внутри Манежа можно будет перемещаться на мини-вагонах, стилизованных под настоящие поезда метро и МЦД.

Гостей также ждет 37-метровая голограмма и светодиодный экран размером с 9-этажный дом. Желающие узнать о работе в транспортном комплексе Москвы смогут посетить стенд «Московский транспорт – это люди». Для детей и родителей будет работать семейный досуговый центр с широким спектром развлечений и образовательных активностей.