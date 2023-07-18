Собянин: Реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов

Сейчас в столице работают 8 центров, в которых помогают получить образование детям с инвалидностью. Фото: sobyanin.ru.

Одиннадцать воспитанников реабилитационно-образовательных центров Москвы закончили в этом году школу с медалью, сообщил мэр Сергей Собянин. Глава города отметил высокий уровень подготовки выпускников учебных заведений, в которых помогают получить образование детям с инвалидностью. Сейчас в столице работают 8 таких центров. О них Сергей Собянин рассказал в своем блоге на сайте мэра Москвы.

«Каждый ребенок талантлив. Мы часто слышим эту прописную истину, но как же непросто порой бывает ее доказать. Особенно школьникам с инвалидностью. В Москве действует восемь специальных реабилитационно-образовательных центров для ребят с инвалидностью, которым требуются особые условия обучения и комплексная реабилитация», – написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что учебные центры дают своим воспитанникам самое лучшее образование.

«Ребята проходят полноценную школьную программу, занимаются спортом и творчеством, на равных со всеми участвуют в конкурсах и олимпиадах, сдают ЕГЭ. И доказательство их успехов – 11 обладателей медалей за особые успехи в учении, которые в этом году стали выпускниками реабилитационно-образовательных центров Москвы», – рассказал глава города.

По словам мэра, сразу шесть медалистов закончили в этом году школу-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых. Еще пять обладателей наград вышли из стен реабилитационно-образовательного центра №76.

«Поздравляю ребят, их родителей и учителей с выдающимися результатами. Желаю новых побед и обязательно воплотить в жизнь все свои устремления и мечты», – написал Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы поздравил учеников московских школ искусств с победой в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Столичные школьники показали отличные результаты в творческом состязании, заработав 22 призовых места. Основную победу в конкурсе одержали пятеро юных москвичей. В федеральном конкурсе принимали участие лучшие ученики и студенты творческих образовательных учреждений со всей России. Сергей Собянин подчеркнул, что конкуренция была действительно большой, и участники выступали с огромной отдачей.

«Молодые дарования России» - ежегодный конкурс, направленный на сохранение и развитие системы художественного образования и поддержку учащихся детских школ искусств. Его учредителем выступает Министерство культуры РФ, организатором - Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Конкурс проводится среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет по нескольким номинациям в области музыки, хореографии, графики и живописи, театрального и циркового искусства.