Сергунина: Более 1,6 миллиона человек посетили московский фестиваль «Вкусы России»

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела итоги второго гастрономического фестиваля «Вкусы России». Напомним, с 7 по 16 июля гостей принимали 26 площадок в разных районах столицы. Их посетили всего свыше 1,6 миллиона москвичей и туристов. В торговых павильонах можно было купить местные продукты из 76 регионов страны. Кроме того, для участников каждый день проводились мероприятия, на которых были представлены народные промыслы и культура.

«Гости фестиваля приобрели около 200 тысяч килограммов российской продукции — сыров, мясных и рыбных деликатесов, сладостей. Их привезли из Поволжья, с Дальнего Востока, Урала, Алтая. Все желающие могли попробовать блюда из регионов», — рассказала Наталья Сергунина.

На фестивале приготовили и съели более 400 тысяч порций разных блюд. В их числе черноморская скумбрия на углях, жареная мурманская корюшка, осетинские пироги с сыром и шпинатом, кубанские вареники с вишней, творогом, клубникой и еще много всего вкусного.

Афиша развлечений и культурных событий тоже была очень разнообразна. В течение каждого дня на фестивальных площадках выступали артисты, проводились спортивные состязания, спектакли. Их общая цифра впечатляет - порядка четырех тысяч мероприятий!

Больше всего гостям «Вкусов России» понравились кулинарные и творческие мастер-классы. Всего провели 1,9 тысячи таких занятий. Как сообщила Наталья Сергунина, количество их участников превысило 16 тысяч человек. Дети и взрослые пробовали себя в гончарном и токарном деле, росписи посуды, плетении, выкладывании мозаики. Мастер-классы сопровождались рассказами культурологов о художественных ремеслах разных народов России.