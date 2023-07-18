Собянин: В Москве работает пять оснащенных по последнему слову техники онкоцентров

Комплекс в Коммунарке получил статус одного из пяти онкоцентров Москвы. Фото: mos.ru

В Москве работаю пять крупных онкологических центров, оснащенных по последнему слову техники. Помощь онкобольным постоянно расширяется, рассказал Сергей Собянин.

«Последние годы «золотым стандартом» лечения онкологических заболеваний все чаще становится лучевая терапия, - написал мэр Москвы в блоге на своем официальном сайте. - «Лучевка» у нас в семи клиниках сегодня находится. Еще одна строится в Коммунарке. В Логинова (Московский клинический научный центр имени Логинова – Ред.) тоже мы построили хорошую «лучевку». Есть еще несколько федеральных клиник, которые работают, в целом по Москве, по-моему, 13 лучевых центров. Но самые лучшие будут в Логинова и в Коммунарке».

По словам Сергей Собянина, лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова будет запущен совсем скоро. На отладку всех процессов в нем потребуется примерно месяц-полтора. Современная диагностика развивается и в других клиниках столицы.

«Мы создали целую сеть, там в основном три центра гастроэнтерологии, от 100 до 300 человек в день пропускают, на ранней стадии дают диагноз заболевания кишечника. И сегодня уже тысячи таких диагнозов поставлено, и в мире нигде таких центров нет. Мощнейшие центры, которые оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием», - сообщил глава города.

Сергей Собянин напомнил о важности своевременной диагностики. Необходимо регулярно проходить диспансеризацию, все возможности для этого в московских поликлиниках созданы.

Ранее мэр города рассказал, что в 2023 году будут достроены почти все корпуса медицинского центра в Коммунарке. Больница получила статус одного из онкологических центров Москвы.

«Осталось достроить лучевую терапию для онкозаболеваний, современный центр. 3D-лучевка, 4D - это самые современные технологии, которые есть на сегодняшний день в мире, - добавил Сергей Собянин. - Это не означает, что она занимается одной онкологией, но один из профилей ее - сложнейшие истории, связанные с онкологией: диагностика, лечение, профилактика - для этого все есть. Осталось построить лучевой центр. Я думаю, что мы в конце этого года - в начале следующего сдадим. И для того, чтобы наполнить его жизнью, качеством мы не с нуля начали формировать коллективы, а направили туда костяк лучших городских клиник, лучших врачей».

Сергей Собянин добавил, что больница в Коммунарке по масштабам и качеству не уступает лучшим медицинским центрам мира. При ее создании был изучен опыт ведущих стран по проектированию таких объектов.