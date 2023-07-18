Собянин открыл паллиативный корпус Морозовской больницы после реконструкции

Паллиативный корпус Морозовской больницы открылся после капитального ремонта. Фото: сайт Сергея Собянина.

В Москве 18 июля после реконструкции начал работу паллиативный корпус Морозовской детской клинической больницы. В церемонии его открытия принял участие мэр города Сергей Собянин. Глава столицы подчеркнул, что медицинский центр оснастили самым современным оборудованием.

«Этот медицинский центр паллиативный - самый крупный в городе. И лучше всего оснащенный, - рассказал Сергей Собянин.

Капитальный ремонт центра начался в январе 2022 года. Финансирование проекта взяла на себя компания «Транснефть». Трехэтажный корпус, построенный в 1902 году, полностью обновили так, чтобы в нем было максимально удобно детям. Во время осмотра центра Сергей Собянин пообщался с врачами и родителями юных пациентов. В центре лечатся ребята до 18 лет со злокачественными новообразованиями, тяжелыми поражениями нервной системы, генетическими и другими неизлечимыми заболеваниями.

К открытию паллиативного корпуса было закуплено более 800 единиц медицинской техники: приборы для наркоза и поддержки дыхания, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ. В здании оборудован дневной стационар, а также 40 паллиативных коек. Пациенты лежат в маломестных палатах, в которых предусмотрено совместное пребывание родителей и детей. Более старшие ребята могут оставаться в больнице без родительского присмотра. В палатах есть душ и туалет, шкафчики для личных вещей и удобные кровати. В центре по мере возможности постарались создать уютную, домашнюю обстановку. В больнице также есть комнаты психологической поддержки для детей и родителей.

Медицинской поддержкой взрослых пациентов в Москве занимаются Центр паллиативной помощи и его филиалы, а также семь многопрофильных больниц. Для детей работают три подобных учреждения. Кроме того, из бюджета выделяются гранты на оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях для негосударственных учреждений. Среди них - Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Русской Православной Церкви и Детский хоспис «Дом с маяком». За шесть месяцев 2023 года паллиативную помощь в столице получили почти 6 тысяч взрослых и 348 детей. В Москве также работает отделений выездной помощи: его сотрудники работают с пациентами на дому.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве онкологической помощи. В Москве работаю пять больших онкологических центров, оснащенных по последнему слову техники. Самыми крупными из них будут медицинский центр в Коммунарке и Московский клинический научный центр имени Логинова. По словам Сергей Собянина, лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова будет запущен совсем скоро. На отладку всех процессов в нем потребуется примерно месяц-полтора. Лучевой центр в Коммунарке будет готов в конце 2023 — начале 2024 года.