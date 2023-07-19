На Московском НПЗ построен автоматизированный терминал для отгрузки топлива через железнодорожный транспорт

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

К 2025 году Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) планирует полностью завершить начатую несколько лет назад масштабную модернизацию. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, здесь построен автоматизированный терминал для отгрузки топлива через железнодорожный транспорт. Благодаря этому повысится надежность снабжения рынка топливом. Соответствие нового промышленного здания требованиям технических регламентов подтвердил в своем заключении Ростехнадзор.

«Терминал оборудован новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты, а также современными технологиями, - отметил глава ведомства. - В результате в три раза повысятся показатели экологической эффективности, а также будет обеспечена герметичная отгрузка топлива».

По его словам, в планах предприятия - загрузка с помощью комплекса более 100 вагонов-цистерн в сутки. Установка полностью герметична и оснащена устройством улавливания паров. Это позволяет вернуть их в производство, обезопасив природу от вредного воздействия. Перегруз цистерны невозможен, поскольку за этим следит постоянно автоматическая система взвешивания.

Комплексная модернизация завода, частью которой стало строительство терминала, сделает предприятие самым чистым и современным нефтеперерабатывающим комплексом в Европе. С помощью уже проведенных изменений удалось уменьшить вредные выбросы в четыре раза. Как пояснил генеральный директор предприятия Виталий Зубер, при создании новых установок используются технологии, позволяющие не только снизить воздействие на окружающую среду, но и максимально обеспечить промышленную безопасность.

«Все эти решения, примененные в новом комплексе, позволяют сделать отгрузку нефтепродуктов еще безопаснее и экологичнее», – добавил представитель компании.

Напомним, Московский НПЗ входит в единую систему экологического мониторинга столицы. Основные установки на производстве оснащены автоматизированными системами мониторинга выбросов в атмосферу. В соседних жилых кварталах работают автоматические станции контроля загрязнения воздуха, передающие данные в городскую систему мониторинга. Их круглосуточно онлайн получает Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и публикует на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».