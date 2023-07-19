Уголовное дело о хулиганстве возбудили после попытки поджога Мавзолея Ленина

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве против мужчины, который пытался поджечь Мавзолей Ленина. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 июля. Мужчина подошел к памятнику-усыпальнице на Красной площади и бросил в его сторону бутылку с зажигательной смесью. Несмотря на это, возгорания не последовало, на место ЧП не пришлось вызывать пожарных.

Правоохранители задержали злоумышленника. В отношении его составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы пьяный мужчина распылил баллончик в лицо сотруднику кафе. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Столичная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.