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НовостиПроисшествия19 июля 2023 7:02

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после попытки поджога Мавзолея Ленина

Мужчина бросил в Мавзолей бутылку с зажигательной смесью
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве против мужчины, который пытался поджечь Мавзолей Ленина. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 июля. Мужчина подошел к памятнику-усыпальнице на Красной площади и бросил в его сторону бутылку с зажигательной смесью. Несмотря на это, возгорания не последовало, на место ЧП не пришлось вызывать пожарных.

Правоохранители задержали злоумышленника. В отношении его составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы пьяный мужчина распылил баллончик в лицо сотруднику кафе. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Столичная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.