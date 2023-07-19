Тишковец: треть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

В Москве за прошедшие сутки выпала треть от июльской нормы осадков Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве за прошедшие сутки выпала треть от июльской нормы осадков – 24 миллиметра дождя, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«За минувшие сутки в Москве выпало 24 миллиметра дождя, что составляет одну треть от всего месячного июльского объема небесной влаги», - уточнил метеоролог.

В телеграм-канале Городского хозяйства Москвы добавили, что во вторник, 18 июля, менее чем за час в столице пролилось выше четверти месячной нормы осадков. В отдельных районах прошли с 14:00 и до 15:00 прошли интенсивные дожди.

Согласно прогнозам, в среду, 19 июля, столицу вновь накроют ливни. Местами возможен град, прогремят грозы, а порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что Москву второй день атакуют непрекращающиеся ливни. Стихия повредила около 50 автомобилей и 57 деревьев. Из-за непогоды временно закрыли Московский зоопарк, Парка Горького, «Сокольники» и Царицыно.