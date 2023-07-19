Собянин рассказал, как благоустройство преобразило исторические набережные Москвы

Московские набережные за последнее время преобразились. Фото: sobyanin.ru.

Гранитные набережные Москвы стали визитной карточкой столицы и любимым местом прогулок горожан, отметил Сергей Собянин. Мэр рассказал, как за последнее время преобразился центр города.

«Центральные гранитные набережные – визитная карточка Москвы. Один из самых узнаваемых видов столицы. Но если посмотреть на старые фотографии, мы вряд ли увидим на этих набережных много людей. Эта «безлюдность» имела свои причины. Чтобы попасть на набережную, требовалось перейти широкую дорогу с интенсивным движением машин. И дальше человек оказывался внутри красивого, но малокомфортного пространства», - написал Сергей Собянин в блоге на своём личном сайте.

Сегодня все изменилась: на московских набережных создали красивые и уютные пространства, по которым с удовольствием прогуливаются москвичи и гости столицы. Любимыми маршрутами горожан для пеших прогулок стали Краснопресненская, Котельническая, Овчинниковская, Озерковская, Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья набережные, а также набережная Тараса Шевченко.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за последние годы столичные власти привели в порядок 65 километров гранитных берегов. Превращение московских набережных в красивые прогулочные пространства – одна из важнейших программ городского благоустройства. Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет порядка 170 километров. Все это огромное богатство, по мнению мэра, должно служить всем жителям города. Еще 10 лет назад большинство московских набережных не отвечали современным требованиям комфорта. Гранитные набережные в центре столицы использовались в качестве дорог и были загружены транспортом. Гулять по ним было практически невозможно. Многочисленные пешеходные набережные были устаревшими, с изношенной инфраструктурой. Большая часть прибрежных территорий в нижнем течении Москвы-реки оставалась неблагоустроенной.

Модернизация столичных берегов началась с Крымской набережной. В 2013 году она превратилась в пешеходную зону. Затем городские власти реконструировали Пушкинскую и Якиманскую набережные, ставшие одними из самых популярных маршрутов для прогулок. Итого за последние годы городские власти благоустроили более шести десятков километров берегов Москвы-реки. По словам Сергея Собянина, в ближайшие пять лет предстоит сделать еще больше.