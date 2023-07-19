Мужчина ударил пивным бокалом по голове посетителя бара в центре Москвы

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Фото: прокуратура Москвы

В Москве суд заключил под стражу 49-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он ударил посетителя бара бокалом по голове, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в заведении на ул. 1-я Тверская-Ямская. Между мужчинами произошла ссора, обвиняемый взял пивной бокал и несколько раз ударил им своего оппонента по голове. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Злоумышленник покинул место преступления, однако правоохранителям удалось задержать его через пару дней. Мужчине предъявили обвинение и арестовали. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина в Москве. Нарушитель бросил в него бутылку с зажигательной смесью, но возгорания не последовало. По факту случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве, подозреваемого задержали.