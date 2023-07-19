Трамваи задерживались в центре Москвы из-за упавшего на контактную сеть дерева

Трамваи задерживались в районе остановки «Воловья улица» Фото: Алиса ТИТКО

В Москве на Большой Калитниковской улице в районе остановки «Воловья улица» задерживались трамваи двух маршрутов – №А и 45. Инцидент произошел из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 19 июля.

Маршруты были временно изменены. Пассажиров просили быть внимательнее, следить за объявлениями водителей городского транспорта. Через полчаса движение трамваев восстановили. Детали случившегося устанавливаются.

Напомним, в столице второй день идут сильные дожди с ветром. Стихия повредила более 50 автомобилей и порядка 57 деревьев. Никто из жителей не пострадал. По словам синоптиков, дождь будет идти до конца суток.

Ранее KP.RU писал, что во время ливня в Москве на 29-м км МКАД произошла авария: перевернулась бетономешалка. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.