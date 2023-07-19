Сергунина: В Москве дополнительно отреставрируют 10 памятников культового зодчества

Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о планах по реставрации и ремонту 10 столичных храмов, являющихся памятниками архитектуры. Их приведут в порядок благодаря городской субсидии. Для проведения работ в каждом из них городским Департаментом культурного наследия уже выданы соответствующие разрешения.

«Субсидии на реставрацию старинных храмов Правительство Москвы выделяет с 2011 года. Благодаря программе приведено в порядок 42 памятника архитектуры. В текущем году одобрены заявки еще по 10 объектам. Среди них колокольня в усадьбе Кусково, храм Тихвинской Иконы Божией Матери на проспекте Мира, храм Святого Мартина Исповедника и другие», — рассказала Наталья Сергунина.

Один из самых древних в списке является Тихвинский храм в Алексеевском, расположенный на проспекте Мира, дом 130. Специалисты полагают, что он был возведен в период с 1676 по 1682 годы. Другой - храм Святого Мартина Исповедника на улице Александра Солженицына, дом 15/2 - по легенде, поразил в 1812 году генерала армии Наполеона. Тот настолько был восхищен красотой здания, что велел своим солдатам охранять его.

Реставрацию проведут и в колокольне храма во имя Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня - Всемилостивого Спаса в музее-усадьбе «Кусково». Храм, как и колокольня - одни из первых каменных построек, возведенных графом Петром Шереметевым в своих владениях.

В этом году за счет субсидии города планируют завершить реставрацию Никольской церкви (ул. Большая Косинская, д. 29, стр. 2) и ограды церкви Знамения в Карачарове (Рязанский пр-т, д. 3, стр. 1).

Кроме того, свой исторический вид вновь обретут колокольня и трапезная церкви Рождества Иоанна Предтечи на Пресне (Малый Предтеченский пер., д. 2), колокольня церкви Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе (ул. Большая Полянка, д. 37, стр. 3), здания церквей Николая Чудотворца в Подкопаях (Подкопаевский пер., д. 15/9, стр. 5), Живоначальной Троицы в Хорошеве (Карамышевская наб., д. 15, стр. 1) и Троицы в усадьбе Свиблово (Лазоревый пр., д. 15, стр. 3).