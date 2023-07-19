Москвичам рассказали, когда прекратится дождь

Температура воздуха повысится до + 18-19 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

После продолжительных ливней, которые обрушились на Москву в последние дни, ожидается улучшение погоды. Дождь должен прекратиться во второй половине дня 19 июля, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По словам синоптика, ливень закончится в диапазоне от 13 до 17 часов. Температура воздуха повысится до плюс 18-19 градусов.

«Солнышко появится, ветер потихонечку стихнет к вечеру. Температура сейчас держится на 14 градусах, но повысится до 18-19 градусов», - уточнил он.

Шувалов добавил: в четверг, 20 июля, в Москве ожидается кратковременный послеполуденный дождь. В пятницу и субботу погода наладится и температура воздуха превысит 20-градусную отметку.

Ранее KP.RU писал, что почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки – 38 мм. В Подмосковье местами прошли более интенсивные дожди. Например, в Клину пролилось до 90 мм дождя.