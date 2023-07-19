Ребенок попал в больницу после драки бабушки и няни в Москве

Обстоятельства получения травмы выясняются Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве полуторогодовалый мальчик пострадал во время драки бабушки и няни. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел 18 июля. Родители оставили малыша с бабушкой и 21-летнея няней. Между женщинами произошел конфликт из-за разных взглядов на воспитание ребенка. Во время драки пострадал мальчик, его доставили в больницу. Предварительно, у ребенка черепно-мозговая травма.

«Полиция Бибирево проводит проверку по телефонограмме, которая поступила из медучреждения, куда попал ребенок. Обстоятельства получения травмы выясняются», - уточнили KP.RU в правоохранительных органах.

Ранее KP.RU писал, что в Москве прохожие нашли возле жилого дома годовалого мальчика. Через несколько часов правоохранители установили личность его матери –ребенок выпал из окна, когда она спала. По факту случившегося проводится проверка.