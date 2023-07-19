Столичные парки возобновили работу после непогоды

Московский зоопарк и парки культуры и отдыха открылись после непогоды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские парки, которые были закрыты для посетителей утром 19 июля из-за ливня с порывистым ветром, возобновили работу. В частности, речь идет о Парке Горького, «Царицыно», «Сокольниках», сообщили в телеграм-канале Мосгорпарка «Парковый».

«Дорогие подписчики, парки культуры и отдыха вновь открыты! С нетерпением ждем гостей и жителей столицы на уютные прогулки по паркам», — говорится в сообщении.

Также для посетителей открылся Московский зоопарк. «Дождь закончился - и Московский зоопарк снова ждет вас в гости», - написали в официальном телеграм-канале зоосада.

Ранее KP.RU писал, что в Москве выпало около половины месячной нормы осадков за сутки – 38 мм. При этом самые интенсивные дожди прошли по области – в Клину пролилось 90 мм дождя, в Солнечногорске – 66 мм, а в Волоколамске – 63 мм.