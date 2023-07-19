В Москве пресекли продажу нелегальных лекарств

Стоимость препаратов варьировалась от 20 до 40 тысяч рублей Фото: МВД Медиа

В Москве задержали шесть человек за торговлю незарегистрированными лекарственными средствами. Возбуждено уголовное дело о сбыте нелегальных медикаментов, сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.

По данным следствия, с 2021 года злоумышленники ввозили в Россию недоброкачественные лекарственные средства и через интернет продавали их. Стоимость препаратов варьировалась от 20 до 40 тысяч рублей. Общий доход от криминального бизнеса превысил 30 млн рублей.

Территориальный орган Росздравнадзора по городу Москве и Подмосковью признал препараты некачественными. Назначены судебные экспертизы. Задержанным предъявили обвинение. Двоих из них оправили под домашний арест, еще двое злоумышленников находятся под подпиской о невыезде, остальным обвиняемым назначили запрет определенных действий. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве обвиняемого в хищении денег дольщиков мужчину заключили под стражу. От действия обвиняемого пострадали 400 человек.