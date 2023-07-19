Порывистый ветер сохранится в Москве до конца суток

В Москве до конца суток сохранится сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 19 июля сильный ветер сохранится до конца суток, порывы будут особенно сильными в ближайшие часы, сообщили в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства (КГХ).

«По уточненному прогнозу синоптиков, порывы сильного ветра сохранятся до конца дня», - сказано в сообщении.

Во время непогоды жителей просят не укрываться от дождя под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистов призывают не парковать машины у деревьев.

Ранее KP.RU писал, что Москву второй день накрывают ливни. Стихия повредила около 50 автомобилей, и порока 60 деревьев. По словам синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса за последние 24 часа в столице выпало 38 мм осадков, то есть почти половина нормы июля. В Подмосковье дожди были ее интенсивнее – там пролилось до 110 мм осадков.