Панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка свели для получения потомства

Если пара даст потомство, их детенышей отправят в Китай Фото: REUTERS

В Московском зоопарке панды Жуи и Диндин спустя четыре года познакомили друг с другом. Если пара даст потомство, их детенышей отправят в Китай, сообщили в телеграм-канале зоосада.

«Наши большие панды — Жуи и Диндин — достигли половой и физиологической зрелости, и зоологи приняли решение их познакомить», - уточнили в учреждении.

Первая встреча панд состоялась весной во внутренних вольерах. На это время павильон был закрыт для посещений. Сначала животных познакомили через клетку, затем Жуи впустили в вольер к Диндин: панды ходили друг за другом, игрались и кувыркались. Спустя время их снова свели, но уже для зачатия потомства.

По словам экспертов, даже удачные попытки спаривая не всегда могут привести к беременности. Зоологи следят за состоянием Диндин и регулярно проводят анализы.

«Жуи и Диндин — очень молодые панды. Вполне возможно, у них не получилось с первого раза…», - отметили специалисты зоопарка.

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