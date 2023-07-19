Упавший под поезд на станции метро «Тульская» в Москве пассажир выжил

Из-за человека на пути поезда задерживались на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Пассажир, который упал под прибывающий поезд на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро, остался жив, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло днем 19 июля. Пострадавшему мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. По факту случившегося правоохранители организовали проверку. Детали инцидент выясняются. Движение на «серой» ветке метро ввели в график.

Ранее KP.RU писал, что из-за человека на пути поезда задерживались на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Составы не ходили от станции от «Нагорной» до «Серпуховской», в обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами. Через десять минут движение на участке восстановили и начали вводить в график.