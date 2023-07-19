Собянин утвердил даты проведения 36-й Московской международной книжной ярмарки

В прошлом году мероприятия Московской международной книжной ярмарки посетили более 1,5 миллиона человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стали известны даты проведения 36-й Московской международной книжной ярмарки: она пройдет с 30 августа по 3 сентября в Экспоцентре на Краснопресненской набережной. Постановление о выделении гранта на ее проведение 19 июля подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра Москвы.

В программе ярмарки запланировано немало интересных событий. У столичных книголюбов будет возможность встретиться с авторами бестселлеров, получить автографы известных писателей и купить книжные новинки со скидкой. Гостей ждут презентации книг, мастер-классы для детей и другие мероприятия. Кроме того, в рамках ярмарки пройдут международные конгрессы переводчиков художественной литературы, которые проводятся раз в два года.

Власти города сделают участие в книжной ярмарке как можно более доступным для широкого круга издательств и организаций. Так, например, стенды для общественных организаций, творческих союзов, фондов и библиотек предоставляются на льготных условиях. Такие же условия действуют в отношении бюджетных организаций, издательств вузов, литературных журналов, региональных и небольших российских издательств, а также издательств из стран СНГ.

Скидки и льготы получат и гости ярмарки: для детей, школьников и студентов вход на нее бесплатный. Кроме того, от оплаты освобождаются сопровождающие их лица. Для бесплатного прохода необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ярмарки.

Московская международная книжная ярмарка является старейшей и крупнейшей в России. Форум проводится ежегодно, начиная с 1977 года. В прошлом году Московская книжная ярмарка проходила с 2 по 5 сентября в Гостином Дворе. Тогда ее мероприятия (в том числе и онлайн-события) посетили более полутора миллионов гостей.

В ярмарке по традиции участвуют сотни издательств и книготорговых предприятий из России и из-за рубежа. Гостями форума не раз становились писатели и издатели из Европы, США, Великобритании, Израиля, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, Турции, стран СНГ.