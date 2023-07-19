Синоптик Позднякова ответила, когда в Москве закончатся дожди

Синоптик Позднякова: дожди в Москве закончатся уже 20 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот уже пару дней Москву топят ливневые дожди. Но совсем скоро они прекратятся, на смену осадкам придет сухая погода.

Москва остается во власти циклона до вечера среды. Порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду, так что без необходимости лучше не выходить на улицу.

- Атмосферное давление в течение недели будет расти, хотя и будет оставаться ниже климатической нормы, - говорит «Абзацу» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В ночь с 19 на 20 июля будет почти без осадков. А в четверг днем возможен кратковременный дождь, затем придет полоса холода.

- Ночи в ближайшие дни будут прохладнее, +11…+16°С по Москве и области, дневная температура до конца недели будет колебаться в районе +20…+25°С, - говорит синоптик.

Жары ждать не стоит, но и холода тоже не будет. В итоге налаживаться погода начнет к выходным.