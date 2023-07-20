Реализация городскими операторами проектов КРТ позволит создать в Москве около 50 тысяч рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В Москве с 2020 года выполняется программа комплексного развития территорий (КРТ). Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил об активной реализации в городе 41 проекта КРТ. Инвесторы и городские операторы уже начали возводить по ним более 10 миллионов квадратных метров жилья, производственных и общественно-деловых сооружений. Общая площадь выделенных под проекты участков составляет более 497 гектаров. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, назначенные городом операторы занялись уже реализацией 25 проектов.

«По ним возведут около 1,9 миллиона квадратных метров жилья, почти 90 процентов которого предназначено для целей программы реновации, а также свыше 2,3 миллиона квадратных метров промышленных и общественно-деловых объектов, - отметил заммэра. - Благодаря этому в столице создадут около 50 тысяч рабочих мест».

Всего реорганизация коснется более 225 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых территорий. На них в целом появятся почти 4,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проекты составят более 412 миллиардов рублей. После их завершения для города ожидается ежегодный бюджетный эффект примерно в 17 миллиардов рублей. Возводимые операторами сооружения разместятся в 21 районе восьми столичных округов. Больше всего проектов КРТ намечено на юго-востоке, юго-западе и северо-востоке столицы – по пять. На западе и юге реализуют по три проекта. Ещё два – на востоке. По одному – в Зеленограде и на северо-западе.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по 25 проектам операторы построят около 1,7 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

«В новых кварталах появится 25 школ и детских садов, рассчитанных более чем на семь тысяч мест, шесть медучреждений, восемь спорткомплексов площадью около 54 тысяч квадратных метров, а также логистический центр, технопарк, производственные площадки и другие объекты», – пояснил Гаман.

Город сейчас реализует 188 проектов КРТ. По программе в столице дополнительно появятся более 570 тысяч рабочих мест. Вложения в реорганизацию территорий составят в целом восемь триллионов рублей. Этим смогут заняться не только правообладатели земли, но и городские операторы, и выбранные на торгах инвесторы.