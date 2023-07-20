ТАСС: бытовой конфликт стал причиной убийства 11-летнего мальчика в парке в Москве

Между подростками произошел бытовой конфликт Фото: прокуратура Москвы

Бытовой конфликт стал причиной убийства 11-летнего мальчика в Коломенском парке. Ребенка зарезал его 13-летний знакомый, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, подростки были хорошо знакомы. Мотивом убийства стала личная неприязнь: ребята поссорились, после чело 13-летний мальчик убил своего товарища и спрятал его тело в коллектор. По данным корреспондента KP.RU, школьник заранее все спланировал: он спрятал нож в пакет и повел знакомого в парк, чтобы расправиться с ним.

Оба мальчика не состояли на учете в полиции. Погибший ребенок учился в гимназии, семья у него была благополучная. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне, 19 июля, в Коломенском парке обнаружили труп 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Мать ребенка обвалилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже. По факту случившегося возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве мальчика задержали его 13-ленего товарища, подросток сознался в содеянном. У юноши нашли нож и окровавленную одежду.