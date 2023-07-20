Подросток, убивший 11-летнего знакомого в Москве, не состоял на учете в полиции

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подросток, который убил 11-летнего знакомого в Коломенском парке в Москве, не состоял на учете в полиции, сообщает РИА Новости.

«По предварительным данным, задержанный не состоял на учёте в правоохранительных органах», - рассказал собеседник агентства. Погибший ребенок также не состоял на учёте в правоохранительных органах. Мальчика воспитывала мать, он рос в благополучной семье.

Напомним, вечером 19 июля тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями обнаружили в парковой зоне в районе Каширского шоссе. Накануне мальчик ушел гулять с товарищем, но не вернулся домой, его мать обратилась в правоохранительные органы.

По подозрению в убийстве школьника задержали его 13-летнего знакомого, подросток сознался в содеянном. Как писал KP.RU, мальчик взял с собой нож и повел знакомого в парк: там он расправился с ним и спрятал его тело в коллектор. Дома подростка нашли окровавленную одежду, а на месте преступления – нож. Расследование продолжается.