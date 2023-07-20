Спорткар Ferrari врезался в забор на улице 1905 года в Москве

На месте ДТП работали сотрудники оперативных служб Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве вечером 19 июля произошла авария на улице 1905 года в районе Центра международной торговли: спорткар Ferrari протаранил забор, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением. На месте ДТП работали сотрудники оперативных служб. Инспекторам ГИБДД предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии не было затруднено. Проезжую часть не пришлось перекрывать.

Ранее KP.RU писал, что таксист сбил женщину с тремя маленькими детьми на юго-западе Москвы. Детей 4, 6 и 10 лет госпитализировали в больницу, женщина также получила травмы. Предварительно, семья переходила дорогу в неустановленном месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали случившегося.