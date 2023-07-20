Небольшой дождь и до +22 градусов ожидаются в Москве 20 июля

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в четверг, 20 июля, прогнозируется облачная погода, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба, что немного ниже нормы. В городе будет дуть западный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, обойдется без дождей. Температура воздуха составит плюс 11-13 градусов. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/c. Днем 21 июля столбики термометров покажут плюс 21-23 градуса. В столице выглянет солнце, но местами пройдет небольшой дождь.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал 30-градусную жару в Москве в начале августа. Потепление начнется в конце июля.